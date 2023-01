Football (D2 ACFF) : un exploit en vue pour Stockay?

Auteur, comme souvent, d’une bonne partie à l’aller, Quentin Ronvaux espère un petit exploit face aux Brabançons. "C’est sûr que ce sera compliqué, avoue le Lincentois. Mais on a une chance, une vraie, je crois. Tubize a une belle maîtrise, notamment sur le plan tactique, mais nos progrès nous permettent d’être positifs. On respecte tout le monde mais je n’ai peur de personne. On peut y aller avec l’envie de faire la différence. On a bien progressé et la défaite face à Warnant n’a rien changé à notre état d’esprit. On nage toujours en pleine confiance et on va tenter de le prouver en gagnant ce gros match. Oui, on peut le faire, j’en suis certain… "

Du côté de Tubize, le nul du week-end dernier contre Seraing B reste encore en travers de la gorge de Mohamed Bouhmidi. S’il ne conteste pas le résultat, c’est surtout la manière qu’il l’a inquiété. Deux buts encaissés sur phases arrêtées, ce n’est pas acceptable selon le T1. "Je me suis fâché mardi comme rarement je l’ai fait. Tout ce qui était bon il y a deux semaines contre Dison, on ne l’a pas retrouvé contre Seraing. On n’a pas retrouvé notre calme. Mais c’est toujours difficile de jouer contre des jeunes parce que quand ils viennent chez nous, ils ont l’air encore plus motivé."

Il y a malgré tout du positif à retenir. Avec ce nul, la RUTB enchaîne une douzième rencontre sans défaite. "C’est pas mal du tout. Après, on est réaliste, sur les 12 matchs, on a fait cinq nuls. Et ça malheureusement quand tu prends un point tu n’avances pas beaucoup et on n’a pas su profiter des faux pas de concurrents directs. Mais il faut reconnaître que c’est une belle série."

Arbitre: Guillaume Chasspierre.

STOCKAY: Bouhlal et Sternon sont suspendus. Kotchkarov est en voyage scolaire. Gueye a repris jeudi et reste incertain. L’entraînement de ce vendredi soir est annulé. Ayoub et Jurdan sont incertains. Bernier et Boumediane seront aptes. Nezer revient dans le groupe.