Football (D2 ACFF) : match crucial pour Waremme à Jette ce dimanche...

Une chance à saisir pour lui même si le Liégeois de 22 ans ne se réjouit pas du malheur de son coéquipier. "Non, ça n’est pas du tout mon style, dit-il. Surtout qu’Adrian est un chouette coéquipier et qu’il s’est blessé, à la base, vraiment bêtement. C’est sur un bête centre à l’échauffement qu’il s’est effectuée cette déchirure aux quadriceps. Je vais tenter de lui renvoyer l’ascenseur après ce qu’il m’a apporté depuis le début de la saison. "

L’équipe grandit

Battu 0-4 à l’aller avec Murcia dans les buts, Waremme sait que ce déplacement va être compliqué. "On avait bu la tasse à l’aller, avoue-t-il. J’étais en tribunes mais j’avais souffert avec mes coéquipiers. Là, je serai dans les buts et je vais faire le maximum pour qu’on prenne quelque chose de là-bas. J’avais livré une meilleure saison lors de la campagne précédente mais je sens que je grandis depuis le début du championnat en matière de leadership et de maturité. En fait, je grandis à l’image de l’équipe. On a tous beaucoup progressé ces dernières semaines. On n’est jamais ridicule. Et il ne manque jamais grand-chose. "

Du coup, le gardien waremmien en est sûr: son équipe va se sauver. "Oui, j’en suis certain, assure-t-il. Je le veux et tout le monde le veut au club. On a assez de qualités pour s’en tirer, j’en suis sûr. Mais il faut se battre et il faudra se battre jusqu’au bout. On va le faire."

Dès ce déplacement à Jette avec l’envie de prendre quelque chose. "On y va clairement pour gagner, assure Henri Verjans. Si on marquait plus facilement un but, ça irait. Mais on cherche encore l’oiseau rare pendant ce mercato. " À savoir un buteur qui pourrait régler pas mal de soucis offensifs des Waremmiens. Auxquels il reste 10 jours…

Arbitre: Éric Mathieu Vahé.

WAREMME: Julin est blessé et ne sera pas là. Deflandre rentre du ski. Murcia ne sera plus cette saison.