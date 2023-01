Football - D2 ACFF : "Je ne serai jamais un back gauche moderne" avoue Rodrigue Piette avant de retrouver Meux

Mais le match aller avait également été marqué par la blessure de Philippe Crespin… qui avait été remplacé par Ercan Ganiji, unique buteur du match. Drôle de scénario. Depuis lors, Warnant enchaîne les "tests" au back gauche et c’est désormais Rodrigue Piette qui s’y est installé, retrouvant ainsi un amour de jeunesse. " Nous sommes revenus à un vrai système à quatre défenseurs et j’ai pris place là-bas par la force des choses, confie celui qui évolue traditionnellement dans l’axe. Et si j’en suis là aujourd’hui, c’est suite à la blessure de Philippe. Cela fait un bout de temps que je n’avais plus évolué à ce poste. Pourtant, c’est là que j’avais fait mes premières apparitions sous le maillot de Liège. J’avais ensuite dépanné également quelques fois à Huy mais jamais à Stockay et Rochefort. Cela devait donc faire cinq ans que je n’avais plus joué back gauche."

Une place qui n’est pas celle qu’il préfère, mais où il performe tout de même. "Ma place est plus dans l’axe, c’est certain, mais le coach aligne la meilleure équipe et je le fais pour mes coéquipiers. Et puis, cela ne se passe pas trop mal même si je ne serai jamais un back moderne. Ce n’est pas ce qu’on me demande (rires). Je n’ai pas à me plaindre, on entame le deuxième tour et j’ai quasi 100% de temps de jeu", savoure le défenseur de 32 ans.

Une chose est certaine, les Warnantois auront bien besoin de l’impact physique de Rodrigue Piette pour déjouer les plans des gars de Laurent Gomez. "Sur le premier tour, c’est l’équipe la plus physique que nous ayons affrontée, insiste le numéro 4 des Verts. Son jeu peut paraître particulier mais cela lui réussit. Et je ne prends pas trop de risques en disant que les Meutis vont terminer dans le Top 5." Des propos corroborés par son coach. "C’est une équipe qu’on ne doit plus présenter, confirme Stéphane Jaspart. C’est un super groupe qui fait toujours des résultats, une des grosses écuries de la série. Le match aller avait d’ailleurs été compliqué. J’entends toujours des gens négatifs par rapport à leur jeu. Cela me fait bien rire car ils sont toujours là."

Certes, un peu moins haut que Warnant. Mais bien haut quand même. Comme s’il fallait porter du vert pour figurer sur le podium de D2 ACFF vu que Verlaine est deuxième. Une simple coïncidence ?

Arbitre: Antoine Delaye, assisté de Francesco Muratore et Andy Denuit.

WARNANT: Bizimana, Olivier, Debefve, Piette, Dejoie, Cavilot, Scevenels, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Fransolet, Miezal, Libert, Biatour, Mabanza. Aharrh est suspendu.