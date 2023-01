En P1, Waremme B veut en découdre face à l'Etoile Jupille

Mais, ce samedi, le groupe sera au grand complet. "Et je nous sens assez confiant, nous expliquait Maxime Gaudoux. " Nous avons eu deux bonnes séances d’entraînement dans la foulée de notre magnifique prestation à Alleur. On a fait tomber les leaders mais le groupe s’est immédiatement remis au travail et n’a pas non plus été impacté par l’annonce de l’arrêt de la R1. Évidemment, les examens ne nous aident pas et on devra, notamment, composer sans Guillaume Ceulers. Mais je sens les joueurs dans la bonne dynamique pour réussir quelque chose et prendre notre revanche. "

Il faudra faire très attention à des Brasseurs tout aussi expérimentés. "Ils sont puissants, intelligents et savent faire mal dans la raquette. Nous devrons y répondre présents et ne pas directement tenter d’emballer la rencontre", note Gaudoux. Une répétition générale potentielle à une rencontre de play-off à ne pas rater.