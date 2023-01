Doneux: « Donner le sourire à Nicola là-haut »

Dans le noyau, l’émotion reste forte. Même pour ceux qui ne jouent pas, le cap va être compliqué à franchir à l’image de Nicolas Doneux. Lequel se remet tout doucement d’une hernie discale. "J’ai repris la course et ça commence à aller, mais pas encore avec le groupe, glisse le Rat. Oui, comme tout le monde, même si je vis ça de l’extérieur par rapport aux matchs, on est triste. On était tous très proche de lui. C’était le genre de président à toujours rire avec ses joueurs. Là, pendant ma blessure, je regardais chaque match à côté de lui. Alors, là, oui, je veux qu’on gagne cette rencontre même si à titre personnel, je ne jouerai pas. Je veux qu’on gagne car j’ai envie de rendre le sourire à Nicola de là-haut. Je veux qu’il soit fier de nous… "

Absent de l’aller, Doneux n’était pas non plus présent comme spectateur. "Le seul match que je n’ai pas vu cette saison" assure-t-il. "Mais sur base du match aller, on doit être prudent, assure son coach qui nous éclaire sur l’adversaire. L’Union a montré de belles choses. Et est capable d’embêter plus d’une équipe. Avec un succès face à Solières, on serait quatrième. Là, on est onzième. On doit gagner car les cinq prochains matchs, avec celui-ci, vont être décisifs."

À l’image de cette fin de saison aussi en coulisses. Si personne ne souhaite, pour le moment, s’exprimer sur la suite de l’histoire de Hamoir "car ce n’est pas le moment" dixit Miceli, Hamoir va devoir se positionner prochainement. "Oui, pour le 28 février, on verra si on demande la licence D2 ou pas et, là, je ne sais pas " ponctue, un brin énigmatique, le coach des Rats.

Arbitre: Guillaume Chaspierre.

HAMOIR: Doneux et Damblon restent blessés. Le reste du noyau est mobilisable.