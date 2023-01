Cyclo-cross - "Une belle récompense" : Juline Delcommune revient sur son Top 5 aux championnats de Belgique

Mais Juline Delcommune, âgée de 18 ans, a terminé dans le même tour que la solide Flandrienne de 32 ans. Elle a aussi franchi la ligne comme première francophone et surtout comme cinquième dans le classement des filles de moins de 23 ans. "Cette place, c'est une récompense personnelle, mais aussi une récompense pour remercier tous ceux qui m'entourent au quotidien, explique-t-elle. Cette cinquième place chez les espoirs, je ne m'y attendais vraiment pas ! C'est toujours un peu fou pour moi de me retrouver avec les meilleures Belges de moins de 23 ans. Je pense que personne ne s'attendait à me voir autant à l'avant de la course."

Comme elle l'avait annoncé dans nos colonnes la semaine dernière, elle espérait profiter de la longueur de la course. "J'ai roulé une heure et cinq minutes. C'est ma principale qualité de pouvoir rouler en haute intensité durant un très long moment. C'est grâce à ça, je pense, que je suis revenue dans le Top 5 dans le dernier tour. Le parcours avait énormément changé depuis ma reconnaissance du mercredi. Le circuit était très lourd physiquement, avec énormément de course à pied. Je suis fière de voir que mon entraînement paie."

«Cela aurait mérité un forfait en… football»

De son côté, son petit frère Jules s'est classé quinzième sur les soixante-huit engagés de l'épreuve des cadets de deuxième année. "Les pluies ont rendu le circuit quasiment impraticable, explique-t-il. Rester sur son vélo a été quasiment impossible sur beaucoup de portions et la course à pied a prédominé. Ma condition n'était pas mauvaise mais je me suis vite rendu compte, après un départ un peu manqué, que remonter les autres concurrents allaient se révéler difficile sur un tel terrain. méritant un forfait au football."

Il remonte, comme sa sœur, dans les positions en fin d'épreuve. "Dans la dernière ligne droite, je suis venu mourir à l'arrière du groupe du Top 10, ajoute celui qui visait une place parmi les dix premiers. J'étais un peu déçu après la course. Mais j'ai donné tout ce que j'avais."

Il avait un autre sentiment quelques heures après le championnat de Belgique. "J 'ai analysé le classement. Je me retrouve au milieu de coureurs qui gagnent souvent des épreuves en Flandres. Le classement à partir de la cinquième position aurait pu s'inverser totalement en fonction de la forme du jour, le type de circuit et de conditions climatiques, de la grille de départ et du facteur chance des éventuels pépins liés au cyclo-cross."