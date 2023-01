Basket-ball (R2) : L'Union Huy veut continuer à aller de l’avant

La déception de la courte défaite de la semaine dernière n’a pas fait de ravage dans les rangs hutois. "Tous les joueurs étaient présents cette semaine et j’ai vu la même application que précédemment pour tenter de corriger des erreurs et progresser, nous confiait le coach Jovenau qui sait que ce week-end sera sans doute plus complexe pour ses troupes qui prendront la direction de Charleroi. Nous allons tenter de résister le plus longtemps possible puis on verra. Tout le monde a envie de gagner une rencontre cette saison mais on sait que cet adversaire est au-dessus. Il faut donc être humbles, réalistes et travailler sur nous pour la suite."