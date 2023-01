Basket-ball - D3 : Comblain, qui vise le 13 sur 13 face à Malines, va perdre Hounhanou l'an prochain

Et si toutes les rencontres sont à jouer, on voit tout de même mal un couac se produire ce samedi. C’est même l’inverse qui est visé car le club aimerait mettre quelques joueurs au repos pour ne pas prendre de risques pour la dernière ligne droite. Car la semaine prochaine, c’est un déplacement à Ostende qui attend les Comblinois. Une équipe qui, elle, semble capable de faire mal aux Comblinois. D’ailleurs, conscient de l’enjeu, le club a préparé un car pour aller jouer cette rencontre qui, si elle est gagnée, sera presque gage de montée. En effet, les Ostendais seraient repoussés à six défaites.

À noter que, pour l’année prochaine, contrairement à ce que Ludovic Humblet espérait, il y aura des départs au sein de son groupe. "Hounhanou nous a annoncé qu’il ne resterait pas alors que le duo Collard-Roland n’est pas encore décidé. Nous allons évidemment nous adapter à ces réponses et travailler comme toujours pour le bien de tous", explique le manager Christophe Henri.