Amay ou un match-clé avec une prépa bancale

Un point de vue directement balayé d’un revers de la main par le coach Thierry Herbillon. "La trêve a été totalement catastrophique en tant que coach qui doit préparer au mieux chaque match. Je peux comprendre l’absentéisme des étudiants du supérieur qui sont en examen. Mais tout de même pas à ce point. Certains ne sont pas venus une seule fois depuis la reprise des entraînements comme les Français Kaldhi et Philouze qui l’avaient signalé, eux, dès le mois d’août. Soit je les félicite parce qu’ils sont d’une assiduité forte pour leurs études et cela prime sur le hand soit, ajoute-t-il un rien sarcastique, ils sont dépassés, mal organisés, ils sont à la bourre. Sans signe de vie, j’ai même dû les contacter pour les relancer et là, j’apprends par exemple pour Cyril (Tillière) qu’il ne viendra pas jouer dimanche et qu’ensuite, il sera absent pour cause d’Erasmus."

Bref, rien de vraiment réjouissant. Avec une poignée de joueurs valides, de quelques autres qui venaient de manière aléatoire à une ou deux séances, le T1 n’a pas pu profiter des matchs amicaux pour préparer Bocholt

"On en a fait un contre Kortessem et Guillaume Destexhe a de nouveau eu un problème. C’est un blessé de plus car Pagnoul (NDLR: out depuis deux mois) , malgré son infiltration ne prend aucun risque à l’entraînement. C’est difficile de savoir s’il sera apte. On a dû annuler la deuxième faute de joueurs. C’est navrant car quand je vois les vidéos mises par le coach de Montegnée de sa reprise. Là, il y a des joueurs, des étudiants aussi, pas tous mais, souligne fortement Herbillon , il a de quoi travailler. Il faut rester objectif, on a su travailler convenablement avec ceux qui en veulent. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner ? On verra bien."

HC AMAY: Saghir, Pucci, Pagnoul (?), Agnello, Tilman, Molatte, De Cecco, Brialmont, Destexhe (?), Thirion, Vieira, Tzenoff