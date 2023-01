Tennis de table (P2) : Marchin est seul au-dessus de la mêlée en série B

En série B, Marchin a étrillé Crisnée et se rapproche, encore un peu plus, de la première provinciale. "D’autant que les deuxièmes, Ans, ont perdu face à Ninane. Sauf énorme miracle, on jouera bien en P1 dans quelques mois. C’est une énorme satisfaction pour l’ensemble du club", savoure Alexandre Bastin qui pourrait prochainement annoncer plusieurs belles recrues. À noter que les Orp-Jauchois ont signé un succès très important en vue du maintien face à l’Astrid.

En série C, le derby entre Renaissance et Saint-Georges D a rapidement tourné à l’avantage des visiteurs qui n’ont pas fait dans le détail puisque Dominique Morhet et Sven Martin ont réalisé le sans-faute. De son côté, Viamont B, toujours bon dernier, a fait mieux que se défendre contre Eupen en s’inclinant d’une courte tête.

Enfin, en série D, Chiroux a engrangé un succès précieux, le quatrième cette saison, face à la lanterne rouge. Alors que Wanze C et Templiers n’ont pas fait le poids à domicile contre Gervina et Minerois.