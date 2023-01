Tennis de table (P1) : Chiroux lance un fameux signal à ses concurrents

Depuis l’annonce de la relégation d’Oupeye en fin de saison après avoir aligné une quatrième joueuse absente au moment de la rencontre face à Chiroux, chaque point compte double dans cette P1A. Car, si les Oupéyens se classent entre la 1re et 9e place, il y aura quatre descendants directs au terme du championnat. Une situation qui oblige nos clubs régionaux à s’employer pour éviter la culbute. Chiroux l’a bien compris et s’est facilement imposé face à Dolembreux, un adversaire direct pour le maintien. Moins de chance, par contre, pour Patapongistes, passé à une balle de l’exploit face au deuxième de classe. "J’ai plusieurs balles de match lors de ma dernière rencontre face au jeune Romain Godefroid. Je m’incline malheureusement à la belle. C’est dommage…", déplorait Serge Moureau. Avant-dernier, Patapongistes ne lâchera rien et compte bien, dès ce samedi, surprendre le leader à domicile. De son côté, Saint-Georges C a disposé de la lanterne rouge, Prayon. "C’était plus compliqué que prévu", expliquait Alain Simon.