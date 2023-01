Tennis de table (N3 & W-B) : Et si Saint-Georges A montait en deuxième nationale ?

Une victoire qui, conjuguée à la défaite de Meerdal face au leader, permet ainsi aux Hesbignons de se retrouver à un point de la deuxième place, synonyme de montée en deuxième nationale. "On a appris que Meerdal ne souhaitait pas rejoindre l’échelon supérieur. Ils n’ont d’ailleurs pas aligné leur meilleur joueur samedi dernier, commente Claude Bodart. De notre côté, on a toujours affirmé ne pas vouloir monter mais il est hors de question de balancer des matchs. On verra la situation dans les semaines à venir pour prendre une décision."