Futsal - Geoffrey Alfonso, Alex Liebens, Franco Alfonso : un trio waremmien prend les rênes de Futsal Koekelberg

Nous car, oui, qui dit Geoffrey Alfonso dit forcément Franco, son papa et fidèle délégué, mais aussi Alex Liebens. L’actuel coach d’Anthisnes sur prairie va ainsi officier en tant que T2 de celui qu’il a découvert au Standard. " Je suis évidemment très content. À la base, c’était un peu surréaliste quand j’ai eu Geoffrey en ligne. Il m’a demandé si cela pouvait m’intéresser, il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi et nous avons trouvé un accord, explique l’ancien mentor d’Oreye et Grâce-Hollogne. De ce fait, j’ai dû arrêter ma collaboration avec le SL 16 futsal parce que cela tombe le même jour, mais je remercie les personnes au Standard pour leur confiance. Ils m’ont lancé dans le monde du futsal. Mais j’avais l’opportunité d’avoir un vrai rôle de coaching chez les adultes, c’est un challenge intéressant. Je vais pouvoir apprendre auprès d’un coach qui a un fameux palmarès et qui connaît très bien la discipline. Je suis honoré qu’il me fasse confiance. "

Le trio waremmien, qui a déjà distillé deux séances d’entraînement lundi et mercredi, dirigera sa première rencontre ce vendredi face au Bloc Five Bruxelles. "C’est la première fois que cela m’arrive d’aller quelque part en cours de saison, mais le projet a l’air sûr. Le noyau est de qualité et je connais la majorité des joueurs. abonde Geoffrey Alfonso, qui a choisi lui-même d’emmener Alex Liebens dans cette aventure. Je connais ses qualités de meneur d’hommes. On s’entend également bien en dehors du terrain. Et moi, j’ai besoin de trouver un complément. Il sait ce que je vais lui demander et j’adore travailler avec des gens de confiance et passionnés."

Un savant mélange dont on risque d’entendre des nouvelles très prochainement. Pour autant que les résultats suivent !