Ainsi, six joueurs ont d’ores et déjà marqué leur accord pour poursuivre l’aventure chez les Verts: Mathieu Fauconnier, Bastien Froidmont, Lancelot Constant, Alexandre Geuquet, Matteo Culot et Alex Corthouts.

Voilà déjà une bonne base de travail pour constituer l’effectif 2023-2024 de Hannut B.