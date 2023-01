Football - P2A: Christophe De Smedt et les membres de son staff prolongent l’aventure à Momalle

En un peu plus d’un an, Christophe De Smedt en a parcouru du chemin à Momalle. D’abord T2 d’Éric Kerstenne, il a été intronisé T1 suite au départ de ce dernier en tout début d’année 2022. Rapidement prolongé, il a construit un effectif ultra qualitatif pour cet exercice et les débuts ont d’ailleurs été idylliques avec une première place à l’issue de la première tranche et une qualification pour le tour final.