Giants Braives 70-CS Outremeuse 68

Difficile de rêver meilleure reprise que celle réussie par les Giants. En effet, en recevant une équipe pointant à la 3e place du général, les Braivois n’avaient pas les faveurs des pronostics. En pourtant, au bout d’un suspense intenable, ils sont allés décrocher leur 3e victoire de la saison avec la manière. Et, d’emblée, le combat était acharné. Avec deux bombes dès le premier quart, Danze montrait la voie alors que Joassin l’aidait à prendre les choses en main. Pendant 20 minutes, Outremeuse répliquait avec un 32-32 à la pause. Puis, Mouillard et Brauers allaient sortir du lourd pour reprendre la 2e période. Avec un Danze alignant encore 3 bombes, les visiteurs faisaient le break en claquant 23 points en 10 minutes. Restait à tenir les 8 points d’avance pris. Malheureusement, les visiteurs revenaient et étaient même à deux doigts de réussir le hold-up. Heureusement, Braives se donnait 5 minutes de plus pour réussir l’exploit. Et avec 5 points en prolongation, Danze faisait de sa prestation 5 étoiles une victoire car, derrière, toute l’équipe tenait le choc pour ne plus rien encaisser.

QT : 16-14, 16-18 (32-32), 23-15 (55-47), 9-17 (64-64), 6-4.

BRAIVES : Diakoff 4, Canion 0, Tourneur 2, Curinckx 4, Pauly 6, Brauers 6, Danze 25, Mouillard 10, Joassin 13.

BC Hannut C 29-US Awans 66

Match à sens unique complet pour des Hannutois qui ne tenaient que 10 minutes avant de complètement exploser. Ne marquant que 19 points en 30 minutes, les troupes de Virgile Materne prenaient une leçon pour débuter l’année.

QT : 10-16, 5-19 (15-35), 4-19 (19-54), 10-12.

HANNUT : Huart 9, Gillis 0, Lefevre 3, Badet 5, Plainevaux 2, in’t Groen 0, Mucyo 8, Dyl 0, Delvaux 0, Materne 0, Michotte 2.

Série D

Alliance Flémalle 59-Espoir Hamoir B 104

Festival offensif réussi par les Rats en bord de Meuse. Avec un Michel immédiatement en feu, les Verts étaient sur un nuage d’entrée, trouvant la parade pour exploser la défense locale. Car Quinten était aussi dans un grand jour afin de faire filer Hamoir à 25-46. Et si la défense était moins stricte après la pause, l’attaque était toujours impressionnante de réussite avec Verdin enchaînant les paniers et un T Pire prenant le dernier quart en main pour passer la barre des 100 points et y aller d’une tournée générale.

QT : 12-29, 13-17 (25-46), 20-24 (45-70), 14-34.

HAMOIR : Quinten 26, Pire T 18, Pire L 3, Léonard 6, Michel 25, Verdin 25, Vandoorne 1.

Union Bellaire D 36-ABC Waremme D 67

Chez les avant-derniers, les troupes de William Scott n’ont pas manqué de renouer avec la victoire. Si les 10 premières minutes étaient équilibrées, le 2e quart allait voir les Wawas passer la vitesse supérieure. Alors que Collin et Van Keirsbilck se chargeaient de la marque, toute l’équipe sortait une défense de fer pour ne plus encaisser que 6 points avant la pause et faire le break de manière définitive.

QT : 13-16, 7-22 (20-38), 6-11 (26-49), 10-18.

WAREMME : Rorive 2, Lamproye 6, Cornet 5, Thirion 16, Lambert 5, Collin 20, Hasard 0, Claes 0, Van Keirsbilck 13.

RB Tilff E 71-Union Huy Basket 67

Même s’ils sont dans les profondeurs du classement, les Hutois ont donné des sueurs froides au leader invaincu de la division. Car, après une première période équilibrée marquée par un Braida trè sen réussite (34-37), les troupes de Nicolas Danze allaient se faire insaisissables. Roba était le premier à frapper, suivi par 5 points de Halut puis Vanhees pour claquer 22 unités en un quart. Les leaders étaient dans les cordes et menés de 14 points avant la dernière ligne droite. Malheureusement, le réveil local était terrible Trouvant la faille sur al défense hutoise et profitant des sorties pour 5 fautes de Lemaitre et Halut, les locaux claquaient 26 unités dans la dernière ligne droite pour préserver leur invincibilité. Dommage.

QT : 18-18, 16-19 (34-37), 11-22 (45-59), 26-8.

HUY : Lemaitre 16, Braida 13, Cremers 0, Halut 9, Roba 13, Mallegol 5, Vandenbossche 3, Vanhees 8.