Solières ne récupère pas des points contre l’Union St-Gilloise B

Ce soir, Solières n’a pas eu gain de cause dans la plainte introduite contre l’Union St-Gilloise B. Battus en championnat (0-4) le 8 janvier dernier, les Hutois avaient introduit une réclamation après que, selon eux, un joueur unioniste ne semblait pas qualifié pour disputer cette rencontre. Leur plainte vient d’être jugée recevable mais non fondée car le joueur en question, le gardien, a bien été formé trois ans au club bruxellois, contrairement à ce que les Hutois pensaient. Pas de victoire en plus donc pour eux…