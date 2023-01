À l’arrivée des 24 Heures de Dubaï, Arnaud Quédé affichait un large sourire. Et pour cause ! Avec l’une de ses Audi RS 3 LMS TCR, son équipe AC Motorsport s’est imposée pour la deuxième fois de son histoire en Division TCE lors de l’épreuve inaugurale des 24 Heures Series.

Après deux bris de cardan lors des essais libres et de la qualification, les choses avaient pourtant mal débuté pour la formation du Couthinois. Mais grâce à un changement de réglages et des consignes claires données aux pilotes, la chance a fini par tourner pendant le double tour d’horloge. "Durant la course, nous n’avons pas connu le moindre problème, se réjouit Arnaud. En fait, nous avons gagné cette endurance grâce à la fiabilité. Chapeau donc à mon équipe pour la préparation de la voiture et bravo aux pilotes de la #188 pour avoir respecté la stratégie mise en place."

En remportant cette première course de la saison internationale d’endurance, AC Motorsport est aussi devenu le premier team à faire gagner une Audi RS3 Gen 2 dans une épreuve aussi importante. "On n’y croyait pas, mais on l’a fait, sourit Arnaud. Après avoir achevé la saison 2022 sur un bilan mitigé aux 12 Heures du Koweït, notre pilote Stéphane Perrin souhaitait s’engager avec une voiture de première génération. Ce qui était impossible… Mais à force de persévérance, nous sommes finalement parvenus à décrocher ce succès."

Dans le même temps, cette fin heureuse marquait aussi la fin d’une aventure. "Stéphane Perrin étant attiré par le pilotage d’une GT3, nous avons mis fin à notre collaboration à Dubaï. Ce n’est pas une surprise: nous le savions avant le départ de la course, explique Arnaud. Nous aurions difficilement pu conclure d’une meilleure manière ces six années communes de compétition."

Regard sur l’avenir

Malgré le départ du pilote français, AC Motorsport restera présente sur les courses d’endurance à l’étranger. "Avec Stéphane, nous avions toujours des programmes bien définis. C’était une sécurité. Aujourd’hui, nous ne l’avons plus, mais d’autres pilotes se manifestent pour rouler. Nous sommes d’ailleurs engagés ce week-end aux 6 Heures d’Abu Dhabi avec des nouveaux venus. J’espère donc que nous pourrons figurer sur un maximum d’épreuves dans le cadre des 24 Heures Series", affirme le team manager.

En plus de ce programme encore un peu flou à l’heure actuelle, le Couthinois engagera en principe deux Audi en Belcar Endurance Championship (NDLR: le championnat belge d’endurance) et plusieurs voitures en VW Fun Cup. L’année 2023 s’annonce donc encore bien chargée pour les troupes d’Arnaud Quédé.