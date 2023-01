La 79e édition de la CrossCup de Hannut, c'est ce dimanche : "Nous allons retrouver les labourés des années 1960"

"La Ville a acheté un terrain sur lequel s’élèvera bientôt un centre culturel et qui jouxte la piste d’athlétisme, nous explique Henri Romainville, âme d’une épreuve qu’il pilote de près ou de loin depuis maintenant plus de 40 ans. Cela va nous permettre de changer notre circuit en allant en partie dans un pré à chevaux bien accidenté. Premier avantage: plus de visibilité pour les spectateurs et téléspectateurs. L’ancien tracé avait tendance à tournicoter, ce qui brouillait un peu la donne. Second avantage: nous allons retrouver l’âme des labourés qui prévalait dans les années soixante…"

C’est donc sur un parcours plus spectaculaire que viendront se mesurer des centaines d’athlètes de tous âges (près de 1500 déjà inscrits ce mercredi), si l’on compte les participants au cross interscolaire de vendredi et celles et ceux qui s’affronteront dans le cadre de cette 3e manche individuelle de la Crosscup, comptant également pour les championnats francophones LBFA.

Pour ce qui est élites, qui bénéficieront évidemment d’une bonne lucarne médiatique (en direct sur Tipik et Sporza dès 14h30), de belles choses sont attendues, avec la présence des Belges, mais aussi de quelque 90 étrangers représentant 14 nations différentes (un budget d’environ 8 000 euros est consacré cette année à la constitution de ce plateau hors frontière).

"Pour les messieurs, nous avons essayé de trouver des athlètes susceptibles de pousser dans ses derniers retranchements Isaac Kimeli, qui sera présent cette année, contrairement à 2022, souligne Noël Legros, l’ancien multiple champion au poids aujourd’hui président du club d’athlétisme de Hannut. Kimeli, récent 3e aux championnats d’Europe de cross, aura ainsi sur sa route le Kenyan Rono Gideon Kipertich (NDLR: vainqueur la semaine dernière aux Cinq Moulins, près de Milan), et son compatriote Levy Kibet (NDLR: 3e des championnats du monde junior sur 5 000 en 2021). À voir également: un médaillé olympique à Tokyo sur… triathlon. Hayden Wilde. Il vaut 13:17 sur 5 000 et est chez nous parce que sa compagne est Anversoise. Pour ce qui est des dames, il sera très difficile de battre l’Erythréenne Daniël Rahel, victorieuse du dernier challenge de cross mondial."