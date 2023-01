Hamoir sans deux joueurs

Pour affronter l’Union St-Gilloise, Doneux et Damblon restent blessés. Le reste du groupe est mobilisable.

Solières avec un noyau complet

Les Hutois seront au complet pour affronter Verlaine. "Oui, la victoire face à Hamoir a remobilisé les troupes", se réjouit David Pauly.

Stockay déforcé

Pour défier Tubize samedi soir, Bouhlal et Sternon sont suspendus. Kotchkarov (voyage scolaire) ne sera pas là. Rayane (ischios) et Jurdan (adducteurs) sont incertains. Gueye (tendon) n’a pas repris. Bernier et Boumediane (contracture) etaient au repos cette semaine. "On est fort déforcé et ça ne va pas être facile " dit Manu Valoir. Nezer sera de retour. En amical, Stockay a affronté la D3ACFF de Huy et s’est imposé 1-2.

Verlaine a trois suspendus

Pour aller à Meux, samedi soir, Barry, Dago et Reciputi seront tous suspendus. Dans l’autre sens, Limbourg rentre de suspension. Choukri est un peu incertain mais ça devrait aller. Kaba, sérieusement blessé il y a quelques semaines et qui a essentiellement joué avec la P2 cette saison, ne jouera plus à Verlaine car il s’en va au Luxembourg pour le reste de la saison.

Waremme sans Di Chiara

Di Chiara (blessé et suspendu) ne sera pas là pour aller à Jette. Deflandre rentre de vacances. "On cherche toujours un 9 mais ce n’est pas si facile" dit Henri Verjans. Saison terminée pour Murcia, le portier waremmien.

Division 3 ACFF

Huy avec plusieurs incertains

Pour aller à Habay, Manu Papalino devra sans doute se passer de Morana et De Castris. "Ils sont tous les deux incertains", précise le coach. A noter que Huy s’est incliné 1-2 face à Stockay mardi soir. "J’avais envie que mon équipe défende et ce fut le cas", poursuit Manu Papalino.

Provinciale 1

Geer sans Mulowa ?

Tout le monde sera là pour le derby face à Hannut. Mulowa (talon) est incertain.

Faimes encore décimé

Houart et Petitpré sont incertains pour la rencontre face à Melen. Hauteclair (ligaments d’une cheville), Diomande (en Afrique), Renson (convalescence) et Zarnowski (face palmaire, absent 8 semaines) sont forfaits. En amical, contre Braives, Faimes s’est imposé 1-0 dimanche. "Et j’ai vu de bonnes choses", assure Franck Walo. À noter que Thibaud Halleux, joueur de P4, intègre officiellement le noayu de P1. Il joue sur le flanc gauche, au back ou sur un flanc. "Il a des qualités et mérite sa chance" assure le nouveau coach de Faimes.

Fize aura deux suspendus

Le noyau sera complet pour le week-end à Fize avec la venue d’Ougrée sauf Wagemans et Vandervost qui seront suspendus. "Mais le reste du noyau sera là et c’est une bonne nouvelle" avance Grégory Mignon.

Hannut sans Ouchan

Pour le derby face à Geer, Formica est blessé, Ouchan est suspendu. Javaux rentre de suspension. "On bosse sérieusement et on espère jouer " avance Marco Crotteux.

Wanze/Bas-0ha sans Honay

Pour aller à Beaufays, Honay est suspendu. Raskin (dos) et Henrotte (mollet) ne se sont pas entraînés ce mardi mais ils devraient être aptes ce week-end. Mottet et Moureaux étaient malades, mais pareil pour eux aussi.