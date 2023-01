Football : jouera-t-on ce week-end en province de Liège?

Et cette fois ? Que faut-il attendre du week-end qui arrive ? S’il est trop tôt en ce milieu de semaine pour prendre une décision définitive, une certaine tendance en tout cas se fait jour. "On ne décidera que ce jeudi soir, avance Marc Collard-Bovy. Pas avant et peut-être après en fonction des conditions. S’il neige et pleut beaucoup jusqu’à jeudi soir, pour sûr qu’on remettra. Mais si, par contre, ça se calme, on verra ce qu’il y a lieu de faire. Là, je vais dire que c’est du 50-50 quoi. Mais, encore une fois, je ne suis pas le seul décider. Puis, d’un endroit à l’autre de la province, la situation n’est pas exactement pareille. On doit donc penser à tous les éléments. Il y a par exemple des endroits où c’est gelé en surface mais pas à l’intérieur. Donc, cela peut peut-être jouable. Bref, on va prendre le temps…"