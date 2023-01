Championnats du monde en eau froide : André Dethier et François-Xavier Surinx médaillés

André Dethier (73 ans) a ainsi décroché la médaille d’argent, dans sa catégorie d’âge, du 250 m nage libre et une médaille de bronze sur le 100 m brasse. "C’est inespéré, avoue le Villersois. Le niveau était très élevé et je ne m’y attendais pas. C’est ma troisième médaille après celle remportée en Slovénie en 2020."

Une performance extraordinaire quand on sait que la température de l’eau avoisinait les 4 degrés. "Vous savez, j’ai nagé dans la Manche le 1er janvier, je me suis préparé au maximum pour être prêt", sourit André Dethier, qui participait pour la quatrième fois à un championnat du monde.

Tout le contraire de François-Xavier Surinx qui découvrait l’adrénaline d’un tel événement. Le sportif âgé de 25 ans a ainsi remporté deux médailles de bronze en 100m brasse et 100 dos. "Cela fait huit ans que je suis affilié au" Cool Huy "et c’était ma première vraie expérience au niveau international, confie l’intéressé. Honnêtement, je ne visais même pas une médaille. J’avais d’abord envie d’engranger de l’expérience pour la suite."

Un bilan plus que réussi, donc, pour le cercle hutois. "On ne pouvait pas espérer mieux, commente Marc Hennau, du club" Cool Huy ". L’ambiance sur place était exceptionnelle, on a fait de très belles rencontres. Le cadre était magnifique, même si on espérait un peu de neige…"

A noter que la traversée de la Meuse se déroulera le 19 février prochain. A vos agendas !