Basket-ball (dames) : en P2, La Villersoise prend sa revanche sur Verlaine

Et cela s’est confirmé pour ce premier duel de l’année avec une victoire dans un match très engagé marqué par 17 fautes plus une technique à Laurent et au coach dans le camp local contre 24 fautes et deux techniques au coach pour les Wanzoises. Un paramètre sur lequel nous n’allons pas revenir mais qui a clairement influencé les débats.

D’entrée, la partie s’avérait défensive avec, pour les locales, les Vanthienen frappant d’entrée alors qu’Ancion et Smolders leur répondaient pour faire 12-13 au quart. Avec l’entrée en scène de Bouchat, les locales allaient garder le rythme alors que Verlaine ne trouvait plus le chemin de l’anneau. Huit points seulement sur le 2e quart pour une Frère limitant la casse à la pause mais devant concéder un 26-21 laissant tout de même tout possible.

D’autant plus que, dès la reprise, la défense mettait les locales dans les cordes. Alors que Laurent et Bouchat empêchaient le retour des Verlainoises, Smolders sonnait la charge pour revenir au plus près avec un 37-34 à la 30e.

Dans le dernier quart, Frère prenait feu, mais ce n’était pas suffisant car, dans le camp local, 12 lancers marqués dans les 10 dernières minutes permettaient de garder le contrôle pour s’imposer et continuer à remonter au classement. "Les filles ont fait une très bonne prestation en étant présentes physiquement tant offensivement que défensivement sur l’ensemble de la partie. Grâce à notre très bon pourcentage aux lancers franc, on a fait le travail afin de remporter une victoire au combien importante", soulignait le coach local.

QT: 12-13, 14-8 (26-21), 11-13 (37-34), 20-15.

VILLERS: Megank 2, Debaty 2, Laurent 11, Bouchat 14, Vanthienen St 9, Vanthienen Sa 17, Raucci 0, Chavanne 2, Dock 0.

VERLAINE: Ancion 8, Pili 0, Kempeneer 2, Menschaert 0, Brees 9, Smolders 14, Califice 14, Frère 11.