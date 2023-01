Championnats provinciaux de tennis de table: une franche réussite en province de Liège

On ne peut pas donner tort au secrétaire du TT Montzen. Durant deux week-ends, le CFTT (NDLR: centre de formation de tennis de table) situé à Blegny n’a pas désempli et a vibré au rythme des "tchoo !" Il y a en effet longtemps qu’on n’avait plus vu autant d’engouement pour ces championnats provinciaux, notamment du côté des séries B et C chez les messieurs. "C’est l’une des plus grosses satisfactions", précise Didier Maurage.

Sur l’ensemble de la compétition, 473 inscriptions ont été recensées. Soit 68 de plus que l’année passée et 41 de plus qu’en 2020. Seul point négatif: la diminution des inscriptions chez les jeunes. "Mais la province de Liège reste parmi les meilleurs élèves au niveau francophone puisqu’on se classe deuxième derrière le Brabant wallon. C’est encourageant pour la suite, même si nous devons continuer à recruter davantage de jeunes", poursuit Didier Maurage.

Si tout s’est très bien déroulé dans l’ensemble, on pointera tout de même le (léger) retard dans l’horaire au niveau des doubles et les règles, parfois trop strictes, concernant la zone de coaching. "On se croirait aux championnats du monde", rigolaient plusieurs pongistes de l’Astrid Herstal.

Niveau résultats, l’arrondissement de Huy-Waremme a, une fois de plus, été bien représenté. Arthur Bilas et Clara Ceulemans (NDLR: voir ci-contre) ont été à la fête, tout comme le Waremmien Jordan Douin, qui a décroché le titre en double messieurs C et la médaille d’argent en simple C. À noter que le Geerois Tom Salmon s’est emparé de la médaille de bronze dans la même catégorie.