Basket-ball (R2) : Une certaine frustration pour Haneffe et Jérémy Prinsen après le revers face à Natoye

Un constat qui rejoint celui de son prédécesseur au niveau de la concentration et de l’implication tactique d’un groupe privé de Palazy et de Berger, qui avait bien fini l’année. "Le point positif, c’est qu’on a tenté de travailler. On a vu des choses positives mais la réussite était absente, ce qui est logique puisqu’en plus de changer les repères avec mon arrivée, les conditions d’entraînement ne sont pas les mêmes qu’en match suite aux absences. Reste que, contrairement à la débâcle de Woluwé, on a vu du mieux. Les joueurs se sont battus. On va construire sur cela. "