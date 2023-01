Basket-ball (R1) - "Déçu pour le club et les jeunes" : le capitaine Stéfan Germay revient sur le futur arrêt de Waremme

Lui qui sortait d’une nouvelle prestation cinq étoiles contre Verviers a évidemment pris les événements avec recul. "D’abord, il faut souligner l’incroyable saison que nous faisons. Malgré les blessures, c’est encore en équipe, en étant solidaires défensivement, que nous sommes allés chercher cette première victoire de l’année alors que des concurrents perdaient encore des plumes. On a fait le job en équipe, comme depuis le début de la saison, avec ce groupe incroyable où tout le monde se sent bien, moi en premier. D’ailleurs, si on a vite compris que la montée était exclue et que je n’avais pas encore donné ma décision formelle, je pense que je m’orientais vers une nouvelle saison au sein de cette équipe. Je voulais continuer, peut-être dans l’équipe B, mais, au regard des contacts du coach, il aurait été possible de faire un projet intéressant en R1."

Mais un paramètre s’est invité dans la réflexion: l’argent. "Évidemment, je suis un peu plus au courant que d’autres des éléments administratifs. Avec les changements de réglementation concernant les transferts, je me suis vite dit que recruter cinq ou six joueurs pour faire une équipe allait représenter un gouffre financier pour le club. Je comprends donc parfaitement la décision prise même si, évidemment, c’est triste, avoue Stéfan Germay. Avant tout pour les dirigeants qui ont énormément travaillé depuis la P1 pour mettre en place ce projet ambitieux. Pour la majorité des joueurs, cela change peu de choses car ils avaient d’autres aspirations comme Maxime Gaudoux ou Mathieu Bully. Maintenant, je suis déçu pour les jeunes, à commencer par Martin Ceulers qui explose complètement et qui ne doit clairement pas quitter ce niveau."

Ayant connu une première montée en R1 il y a une décennie au sein d’une génération dorée qui a gravi tous les échelons, le capitaine était fier d’avoir ramené son club en R1 et, potentiellement, en TDM2. Mais il faudra reconstruire, sans doute avec lui. "On va d’abord s’atteler à aller chercher le titre car le groupe le mérite puis on verra pour le futur", concluait le "capi".