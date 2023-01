Basket-ball (P1) - Avec Marteau et Parfondry, La Villersoise lance ses jeunes pousses dans le grand bain

Avant la trêve de fin d’année, Damien Deblond l’avait annoncé. " On va profiter du second tour pour lancer nos jeunes et voir comment ils se comportent. " Et le geste a suivi la parole puisque, ce vendredi, lors de la défaite à Esneux Saint-Louis C, les Villersois ont rapidement vu Marteau et Parfondry monter au jeu. Dès le premier quart, pour être précis avec, directement, des actions vers l’anneau et leurs premiers points au sein du championnat de P1.