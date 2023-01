Basbel-ball (P3A) : Un trou d’air de dix minutes fatal à Waremme C, défait par Haneffe B

Dans leur salle, les locaux montraient directement leurs intentions avec une bombe de G.Watrin suivie d’une autre de Maffeis pour prouver directement que l’attaque locale était au point. Avec l’appui de Stassen et Kerkhofs, peu à leur affaire dans le match précédent en R2, les troupes de Louis Stouvenakers jouaient juste.

Alors que les visiteurs étaient rapidement sifflés (NDLR: 12 fautes à 20), Haneffe profitait des lancers (NDLR: 27 à 6) pour confirmer cette domination pendant tout le premier quart. Mais les Wawas ont clairement changé mentalement et ne lâchaient rien. Ayant fini le quart sur un panier, Thirion enchaînait par deux autres pour reprendre le deuxième quart et lancer un excellent passage des troupes de Matthias Scholze. Dans leurs rotations, les Wawas trouvaient de la percussion avec N.Brauns et Geradon pour recoller au moment de passer aux vestiaires: 39-39.

Tout semblait donc relancé et les vingt minutes suivantes pouvaient donner lieu à une incroyable bagarre. Malheureusement, cette dernière n’avait pas lieu. En effet, Haneffe B allait pousser sur l’accélérateur collectivement. Car, si Roberty et G.Watrin enchaînaient les paniers, c’est défensivement que tout basculait. Se battant sur tout, les Templiers n’encaissaient plus que cinq points en dix minutes et pouvaient faire le break. Un terrible trou noir pour des visiteurs se retrouvant à 55-44 avant le money-time. Même si H.Chabot prenait feu, il n’était pas possible de recoller pour revendiquer la victoire car Haneffe B restait solide dans le sillage d’un Kerkhofs simplement inarrêtable. Onze points, dont trois bombes, pour le pivot de Régionale 2 pour finir le quart et décrocher la victoire alors que Waremme C héritait aussi de trois techniques.

QT : 20-16, 19-23 (39-39), 16-5 (55-44), 25-23.

HANEFFE B: Stassen 10, Maffeis 10, Lemoine 0, Pierre 2, Kerkhofs 28, Roberty 11, Robaye 3, G Watrin 16.

WAREMME C : Duperroy 2, Heine 2, Brauns N 14, Pétry 2, Thirion 6, Chabot M 8, Schillings 0, ChabotH 16, Brauns R 0, Bonnechere 0, Butenaers 6, Geradon 11.