Athlétisme - Championnats LBFA Cadets-Scolaires : Iris Theunis, nouvelle reine du 1 500 mètres

Attendue par tous, cette compétition a réservé de belles surprises avec, notamment, un joli doublé régional sur le 1 500 mètres chez les scolaires puisqu’ Iris Theunis a devancé Romane Rasquain. "Iris commence vraiment à s’affirmer, c’est chouette à voir, confie Thomas Vandormael, son coach au sein de la Rock’N Run team. Elle a rejoint le groupe il y a un peu plus d’un an et elle a beaucoup appris. Pour cette course, elle a directement pris les choses en main et elle bat son record de deux secondes. Après avoir déjà récolté plusieurs médailles d’argent, c’est son premier titre francophone, c’est symbolique. Mais c’est surtout la manière qui importe, elle a su imposer son rythme et aborde désormais les compétitions différemment. "

Et la fille de Gert n’a pas été la seule membre du FCHA à se mettre en valeur puisque Nicolas Alpesse a décroché l’argent sur le 800 mètres chez les scolaires alors que Caroline Cristofoli s’est parée de bronze à deux reprises, sur le 60 mètres et le saut en longueur.

Du côté de Waremme, la belle surprise est venue de Maëlle Ory, titrée à la perche chez les cadettes alors qu’ Adrien Lambrecht et Antonin Froidmont sont revenus du Blocry avec une troisième place, respectivement sur le 400 mètres cadets et le 1 500 mètres scolaires. "C’est cool pour Antonin qu’il refasse un podium francophone. Il a respecté les consignes, je n’ai rien à lui reprocher, il a fait ce qu’il avait à faire", analyse Thomas Vandormael.

En plus de Romane Rasquain, le Huy Athletic Club a décroché deux autres podiums avec la deuxième place de Lyne Neutjens à la hauteur chez les cadettes et la troisième de Bruno Michotte au concours de la longueur scolaires. Soit un joli total de dix médailles pour notre arrondissement. Ces deux catégories ont maintenant un mois et demi pour préparer les Nationaux qui se tiendront toujours à Louvain-la-Neuve le 4 mars 2023. Mais avant cela, on aura un œil attentif aux championnats francophones juniors et toutes catégories le 28 janvier.