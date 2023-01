"Un entraîneur qui ne sait pas entraîner" : rififi autour du coaching des U17 hannutoises

Mais cette dernière a voulu clarifier la situation. "Ce n’est pas pour ça que je quitte Hannut, je n’abandonne pas mes filles, insiste Jenny. Mais j’ai décidé de partir car un entraîneur qui ne sait pas entraîner (sic), Monsieur Focan pour ne pas le citer, fait des commentaires négatifs à mon égard et venait chercher des joueuses chez moi. Ce n’était plus possible à entendre, ce n’était plus gérable pour moi. Arriver au club avec les pieds de plomb, ce n’est pas normal. Les filles sont au courant des raisons de mon arrêt et elles me soutiennent toutes."

En attendant, elle va se concentrer sur son rôle de formatrice auprès des U11 de Wanze/Bas-Oha. "Je suis dans le foot depuis que j’ai quatorze ans et je suis passée par différentes fonctions: joueuse, arbitre et entraîneure depuis quinze ans. Je n’ai jamais lâché une équipe, sauf dans des conditions comme celles-ci. à Wanze/Bas-Oha, j’y vais avec un grand sourire parce que personne ne me détruit. Je suis d’ailleurs félicitée par les parents au vu de la progression des enfants. "

Des propos qui ont évidemment fait régir le principal intéressé, à qui nous avons donné un droit de réponse. "La politique du club est celle-ci: il y a des U17 et une P2. Les joueuses de U17 qui sont capables de venir en P2 viennent chez moi. Et celles de mon groupe qui sont toujours en âge de jouer en U17 vont leur donner un coup de main, explique Francis Focan. Moi, j’ai eu quelques fois besoins de joueuses de U17 et je ne les ai pas eues. Par contre, des filles de chez moi sont allées aider les U17 quand elles en avaient besoin."

Concernant d’éventuels propos négatifs à propos de son ex-collègue, Francis Focan botte en touche. "Je préfère ne pas commenter les propos négatifs à mon égard. Mais je préfère préciser que, peu importe le club, à partir du moment où je suis reconduit d’année en année depuis maintenant, treize ans, c’est que mes qualités de formateur ne sont pas si négatives que ça. Je suis très content que le comité m’ait demandé de reprendre les U17 avec l’aide d’un papa. C’est le club qui m’a désigné pour reprendre ces U17 et on va travailler en collaboration entre les deux catégories féminines."

Voilà qui a le mérite d’être clair. Un partout, balle au centre.