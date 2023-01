Solières dépose réclamation contre l’Union St-Gilloise B

On s’y attendait et c’est désormais officiel: Solières a bel et bien déposé réclamation face à l’Union St-Gilloise B après la défaite enregistrée le 8 janvier dernier 4-0. Il semblerait une fois de plus, que les Unionistes aient fait jouer des joueurs qui ne devaient pas évoluer sur la surface de jeu ce jour-là. Dans ce cas, comme on le sait, le club qui s’estime lésé a un mois pour déposer plainte. Il s’offrirait alors un joli bonus dans la course au maintien.