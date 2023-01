Séisme à l’ABC Waremme: le club va scratcher sa Régionale 1 en fin de saison

Un véritable coup de tonnerre même si on se doutait que le futur de l’équipe était incertain. En effet, avec l’arrêt annoncé de Gaudoux, d’autres joueurs ont aussi annoncé qu’ils mettraient un terme à leur carrière ou quitteront le club. Et ce n’est pas un secret, les joueurs capables de jouer à ce niveau sont rares, même si le coach Angelucci avait trouvé des joueurs intéressés par le projet (NDLR: voir ci-dessous). "Avec notre groupe implosant vu la fin de cycle, nous devions reconstituer la quasi-totalité d’un effectif, que ce soit en R1 ou en TDM2. Mais le vivier des joueurs de ce niveau est très petit et les nouvelles règles financières en termes de transferts entraînent des frais potentiellement trop importants, commente Luc Ceulers. La conjoncture n’est simple pour personne, les frais de gestion des clubs augmentent mais peu de joueurs sont déjà prêts à revoir leurs exigences. Nous ne pouvons pas rivaliser sur ce terrain-là avec les clubs qui ont plus de moyens. Nous avons presque 300 membres à Waremme et il était hors de question de faire porter la charge de l’équipe fanion par le reste du club ni de risquer son déséquilibre en s’entêtant dans ce projet dans l’immédiat."

Une « pause » pour « mieux avancer »

Une décision qui fait clairement mal au président qui revient sur ces dernières années. "Il y a cinq ans, nous avions été clairs sur nos intentions de rejoindre la TDM2 alors que nous étions toujours en P1. Pour cela, nous avons mis des choses en place et fait de sérieux choix saison après saison. Sportivement, tout s’est bien passé pour l’équipe fanion mais, en parallèle, alors que nous espérions que nos montées allaient nous permettre d’attirer des joueurs dans nos différentes équipes pour densifier notre pyramide interne, ce ne fut pas suffisamment le cas, tant au niveau des jeunes que des joueurs confirmés. Actuellement, que ce soit en interne ou dans les environs, nous n’avons pas suffisamment de niveau pour confectionner une nouvelle équipe compétitive en R1 sans nous mettre rapidement en problème. Il faut se résoudre à admettre que le contexte ne permet pas de réunir tous les éléments. Mais nous n’abandonnons pas, nous marquons une pause pour mieux avancer par la suite. Nous sommes persuadés qu’il y a une place pour nous jusqu’en TDM2, détaille Luc Ceulers. Notre structure est en place, on a trouvé des coachs de qualité mais il manque encore des paramètres. Nous allons continuer à travailler avec nos jeunes et nos coachs pour les former. On verra dans le futur ce que notre formation nous permettra d’atteindre."

Et si le club pourrait éventuellement céder sa place en R1 à un autre club, Waremme se reconstruira donc au travers de son équipe B, actuellement en P1 mais pouvant toujours briguer la montée. Une équipe expérimentée dans laquelle plusieurs joueurs sont peut-être aussi arrivés à un tournant de leur "carrière".