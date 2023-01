Le commentaire de Didier Delmal après l’arrêt de la R1 de Waremme: une décision de bon sens

Cette saison, en R1, le club de Tilff a fait le même constat il y a quelques semaines alors que d’autres vont sans doute encore suivre. Dans notre région, depuis plusieurs saisons, l’Union Huy tente de se reconstruire et cela se fera, on l’espère, en P1 l’an prochain. À Haneffe, aussi, la situation sera complexe, les Templiers devront aussi réinventer leur noyau, sans doute comme La Villersoise. Et tous ces défis de reconstruction vont être de plus en plus complexes tant que les équipes "fanions" ne seront pas connectées à leur bas.