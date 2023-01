Football (D3 ACFF) : Nicolas Pire, les légendes hutoises ne meurent jamais

Si Manu Papalino souhaitait que cela passe inaperçu, c’est raté ! Après des centaines de rencontres en nationales, et récemment reconverti au RFC Huy comme entraîneur des gardiens, Nicolas Pire fait le bonheur de ses fidèles supporters en rechaussant les crampons et en réenfilant ses gants, le temps d’une rencontre. "Marly malade et Nicolas étant deuxième dans la hiérarchie, il est logique que ce fut notre premier choix ", confie l’entraîneur mosan. Et Bahar ? "C’est le troisième gardien, donc si on respecte l’ordre, ce n’était pas son tour, clarifie le coach. Mais je sais qu’il aurait défendu ses cages d’une main de maître. "