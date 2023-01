Football - D2 ACFF : Youssef Guilmi (Hamoir) : « J’étais frustré pour le président »

Parlant enfin de lui, le double buteur rappelait. "Je n’avais encore inscrit qu’un seul but cette saison. Alors, deux d’un coup, j’espère que cela va me faire du bien même si j’aurais préféré ne pas marquer et repartir avec des points. Ce n’était jamais que la quatrième fois de la saison que je commençais une rencontre. Après ma déchirure des ligaments croisés, j’ai mis un an à commencer à revenir dans le coup. Je n’avais jamais vécu une pareille mésaventure. J’ai déjà eu des déchirures mais les croisés, ça n’a rien à voir. Quand j’entendais les joueurs pros dire que c’était une blessure compliquée, je ne comprenais pas. Maintenant, je peux vous dire que je sais ce que c’est ! Et croyez-moi, ce n’est pas dans la tête. Au contraire, elle va bien et me dit ce que je dois faire mais c’est physiquement que j’ai encore du mal à accomplir certains gestes."

Au club depuis quatre saisons déjà, l’ancien joueur de Verlaine évoquait encore sa saison compliquée. "Je n’étais pas repris ou sur le banc. Je comprenais les choix du coach mais je ne suis pas habitué au banc. J’étais frustré pour le président qui m’avait prolongé malgré cette grave blessure et je n’aime pas décevoir les gens qui me font confiance."