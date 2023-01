Football - D2 ACFF : Steve Otte ou celui qu’on n’attendait plus

Il faut dire que ses passages à Huy et Faimes n’ont pas été couronnés de succès. Et si certains pouvaient logiquement penser que son transfert à Solières, qui a affilié, ce lundi, l’attaquant de Stockay Moussa Diallo, ressemblait à un challenge voué à l’échec, ils se sont bien trompés. "À la base, je venais ici pour prendre du plaisir et perdre des kilos. Et au final, je joue plus vite que prévu, reconnaît Steve Otte, grand sourire sur le visage. La semaine passée, ma titularisation était un peu forcée car nous n’étions que onze. Ici, je n’étais pas forcément préparé, je ne pensais pas commencer car nous étions quinze mais j’ai la confiance du coach et ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si le ridicule tue ou pas, mais, au final, ça paye avec cette victoire. "

Il est vrai que le physique actuel de Steve Otte est rare sur les pelouses de D2 ACFF, mais sa touche de balle, elle, n’a pas disparu. "Physiquement, je pense que tout le monde voit que je suis encore en surpoids. On m’a beaucoup tué ces derniers mois car il est difficile de croire en un joueur, certes qui a un bon passé, mais qui est comme ça, poursuit le joueur de désormais 32 ans. Quand j’ai quitté Faimes, on s’est demandé ce que je faisais en remontant de deux échelons. Mais je suis venu exprès pour ça, pour me challenger. Et certainement pas pour l’argent car je n’ai pas un euro. Mais je fais ce que j’aime le plus au monde, jouer au foot. "

Et du plaisir, Steve Otte en prend et cela se voit malgré des déplacements parfois compliqués. "Dans les efforts, c’est une catastrophe, avoue le Saint-Georgien d’origine, désormais installé à Amay. Mais je m’amuse. Il y a un an, je jouais avec les vétérans de Huy, en division d’honneur, pour prendre du temps de jeu. Je n’ai jamais évolué une minute avec la D3 ou la P3. Puis, je vais à Faimes pour prendre du temps de jeu et on m’a négligé alors que j’étais redescendu pour rejouer. On m’a dit que je n’étais pas prêt, et me voilà à m’entraîner à jouer en D2. C’est vraiment magnifique, la belle histoire du moment. Même mes amis n’y croient pas que je sache jouer en D2 et prester."

Depuis ses apparitions avec le Standard il y a quinze ans, Steve Otte a vécu pas mal de choses. Et il n’a certainement pas toujours pris le chemin le plus direct vers la gloire ou fait les bons choix. Mais son amour du ballon rond n’a jamais disparu. Et il n’a pas fait une croix sur le fait de retrouver son meilleur niveau. "Ce serait beau de me revoir avec quinze kilos en moins, non ?" C’est tout le mal qu’on lui souhaite !