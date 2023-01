Football (D2 ACFF) - Noah Miévis (Verlaine): "Je veux être titulaire d'ici mai"

Le Liégeois de 20 ans monte progressivement en puissance et ne s’en cache pas: à terme, il ambitionne d’être titulaire dans cette équipe de Verlaine. "Quand on est fait du foot à ce niveau, c’est pour jouer un maximum, glisse-t-il. Donc, oui, j’aimerais jouer de plus en plus et m’installer dans la durée. Mon objectif est d’être titulaire d’ici la fin de la saison. Et, pourquoi pas, de rester ici la saison prochaine… Je n’ai pas fait une croix sur le foot professionnel. Oui, c’est encore dans un coin de ma tête…"

Blessé à un pied en début de saison, Miévis est désormais débarrassé de ses soucis physiques qui l’ont un temps embêté. "Sur ce match, on a peut-être manqué d’un peu d’envie, avoue-t-il encore. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu’on n’avait pas envie, mais dans les duels, c’était plus costaud que nous. On a aussi manqué d’un peu de coaching avec l’idée de se dire plus les choses quand ça ne va pas aussi bien que ce qu’on aimerait. Mais on va encore progresser tout ensemble, j’en suis convaincu… Mais on doit venir recommencer à gagner pour ne pas rester avec ce 0/6 en tête…"

Le derby samedi face à Solières s’annonce très chaud en tout cas. Surtout quand on se souvient que l’aller avait tourné à l’avantage des Hutois 4-0...