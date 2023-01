Football - D2 ACFF : Charles Laruelle aurait pu être la star waremmienne d'un soir

Et ce samedi soir, notre étudiant en comptabilité aurait pu être la star de la nocturne. "J'ai un peu merdé (sic), affirme-t-il sans détour. Je n'ai pas été surpris de me retrouver seul face au dernier rempart namurois. Non, vu l'état du terrain, je me suis appliqué pour contrôler le cuir. Je pense que j'ai eu trop le temps de réfléchir. Et le gardien a sauvé les siens. C'est dommage, c'était la dernière occasion du match. Si j'avais marqué, je n'ose imaginer la fête. Ces trois points auraient fait le plus grand bien surtout dans notre position. Avec une unité, nous n'avançons guère. C'est la poisse des équipes de bas de tableau. Mais la chance, nous devons la provoquer. Elle finira bien par nous sourire."

L'arrivée de Henri Verjans aux commandes a déjà porté ses fruits. "Évidemment, nous nous sommes améliorés. Lors de son premier briefing d'avant match, je n'ai jamais autant ri. Notre coach a énormément d'humour, parfois caustique, mais il fait passer de bons messages." Le déplacement à Jette, le week-end prochain, revêt une grande importance. "Oui, ce sera une partie à six points. Où nous devrons nous arracher."

L'avantage dans cette fin de compétition où il reste 16 rencontres à disputer est que Waremme va pouvoir évoluer plus souvent à domicile. "Pas du tout, poursuit notre milieu de terrain. Lorsque nous sommes allés à Meux, nous avons dû apporter nos ballons. C'est comme si nous jouions à domicile. Donc, nous jouerons le match retour une seconde fois à Meux."

Dans leur situation, les Rouges n'ont rien à perdre. Ils doivent prendre un maximun de plaisir et prouver que la plus jeune équipe de la série a aussi des tripes.