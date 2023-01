Football - D2 ACFF : Amaury Fransolet (Warnant) : « Rester le plus haut possible »

Le milieu de terrain (24 ans) vit assurément un rêve éveillé. "C'est ma quatrième saison sous la casaque verte, avoue-t-il. Je suis arrivé avec notre coach, Stéphane Jaspart, qui m'avait connu à Sprimont. Là, ce n'est que du bonheur. Nous formons une véritable famille avec pas mal de joueurs polyvalents et d'expérience. Malgré un noyau restreint, nous parvenons toujours à trouver des solutions."

Ce dimanche, le Verviétois a rapidement permuté avec Jonathan Mavuba. "Oui, je n'ai aucun souci à évoluer sur le flanc droit ou sur le flanc gauche. De toute façon, ma meilleure place est celle de médian relayeur où je n'ai pas encore presté ce championnat. Je suis là pour le bien de l'équipe. C'est notre philosophie à Warnant de tirer sur la même corde."

Mais finalement, avec ce nul, Warnant a-t-il gagné un point ou en a-t-il perdu deux ? "C'est une belle unité vu les circonstances de jeu et notre adversaire, Dison était bien organisé et déterminé. C'est dommage de n'avoir pas su garder notre avantage jusqu'à la pause. Les résultats de nos poursuivants sont en notre faveur. Nous savons que le championnat est encore long. Je pense que nous sommes sauvés avec quarante points. Nous devons cependant rester le plus haut possible au classement. Nous n'avons nullement la prétention d'être champions. Mais le groupe a ses valeurs et luttera jusqu'au bout."

C'est avec cette mentalité positive de gagneur qu'une équipe peut renverser des montagnes. C'est sûr, les petits clubs de Hesbaye se sont bien fait connaître en Nationale.