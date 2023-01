D2 ACFF : Tom Jurdan de retour à son meilleur niveau avec Stockay

Écarté des terrains pendant un peu plus de deux mois, Tom Jurdan a enfin retrouvé son meilleur niveau, comme Stockay. "Je me sens vraiment bien, dit-il. Physiquement, tout va pour le mieux et j’ai également retrouvé de la confiance avec mes équipiers, par rapport à la saison dernière, j’ai également plus de responsabilités."

Une excellente forme qui n’a pas échappé à Manu Valoir, puisque l’ancien joueur de Seraing reste sur six titularisations de rang. Depuis qu’il est dans le onze, les Stockalis n’ont perdu qu’une seule fois, face à Warnant. "L’arrivée des deux renforts (NDLR: Christophe Nezer et Kevin Alonso Rodrgiuez) a changé le visage de l’équipe. Maintenant, le coach a davantage de solutions sur le banc. Comme on peut le voir dans d’autres grosses équipes de la série, les Christophe amène son expérience alors que Kevin, lui, est très solide dans le jeu. S tockay est bien mieux armé pour jouer le Top 5, commente Tom Jurdan avant de revenir sur la victoire face à la Louvière Centre. Elle fait vraiment du bien et démontre que notre équipe a pas mal progressé depuis le début de saison. Face à Warnant et Dison, on joue bien mais on est encore beaucoup trop fébriles sur les phases arrêtées. Néanmoins, quand je vois notre rencontre de ce week-end, je me dis que Stockay a largement sa place parmi les cinq meilleures formations de la série."

Présent chez les Stockalis depuis 2020, le médian de 21 ans n’a pas encore statué sur son avenir. "Je suis bien à Stockay mais je ne ferme aucune porte. La Nationale 1 reste mon objectif principal et je donnerai tout pour y arriver."

Avec une telle mentalité, Tom Jurdan met en tout cas tout en œuvre pour parvenir à ses fins. C’est tout Stockay qui en profite.