Basket-ball - Provinciale 1 : Waremme B se paye le leader

Dimanche, en débarquant dans la salle des coleaders de la division, Waremme ne savait pas trop comment il allait réagir après la longue trêve. Et le début de rencontre était on ne peut plus poussif, le marquoir n’avançant pas. Deux bombes de Piedbœuf et une autre de Deville permettaient de sauver les meubles mais le 12-12 n’était pas des plus passionnant. "heureusement, nous ne nous sommes pas frustrés de ne pas marquer et on a continué à travailler dur derrière", soulignait un Maxime Gaudoux voyant étonnement les siens contrôler le rebond et progressivement prendre la main mise sur la rencontre.