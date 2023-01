Une émotion à peine contenue à Hamoir pour la première rencontre depuis le décès de Nicola Finocchio

Et alors que les vingt-deux acteurs montent sur le synthétique, les Hamoiriens portent tous, remplaçants, joueurs nos repris et staff compris, un t-shirt blanc avec le visage, souriant, de leur président décédé en début de semaine avec ce message, simple mais diablement efficace: "Un regard, un sourire, une émotion. Un homme de valeurs notre Prési ! " Douze mots qui résument l’homme qu’était Nicolas Finocchio.

Mais le moment le plus fort intervient juste avant le coup d’envoi, lors de la minute de silence respectée comme rarement. Moment choisi par tout le clan hamoirien pour se rassembler, en cercle juste devant le banc, bras dessus bras dessous, bardés d’un brassard noir sur le biceps gauche, pour un instant d’émotion, Benoît Masset et Dylan Biersard étant même au bord des larmes. S’en suit alors une remise de bouquet de roses blanches des mains soliéroises à celles de Raphaël Miceli, le tout accompagné d’un message de soutien de la direction locale. Un bel hommage d’autant plus que le coup d’envoi officieux est donné par Adrien, membre des U14, qui vient également de perdre sa grand-mère. Le cri de guerre se termine par un message adressé au ciel. "Allez, pour le prési les gars."

Une fois les débats lancés, la tristesse laisse place à l’ivresse de la rencontre et il faut attendre le début de la deuxième mi-temps pour assister à un nouveau moment de communion sur le 1-2 signé Youssef Guilmi. Directement, le numéro 10 des Rats court vers son banc et enlace Vincent Finocchio, rejoint instantanément par toute son équipe. On pense alors Hamoir bien parti pour rendre le plus hommage possible à son président, mais les gars de Miceli vont ensuite s’écrouler et voir Solières leur passer cinq buts en une demi-heure. Tous accompagnés de baffles crachant une célèbre musique du ballon rond et des cris du speaker local. Lequel aurait sans doute, comme tout Solières, pu être un peu plus discret dans ces scènes de joie. Dommage… "Je ne connais pas bien le président mais de ce que j’ai pu entendre, c’est quelqu’un qui aimait bien vivre. Malheureusement, Hamoir est battu et le foot reste une fête, bien évidemment avec le respect. De là où il est, j’espère qu’il aura sans doute d’autres victoires à fêter. Je lui souhaite et à cette belle équipe de Hamoir également ", se défendra David Pauly après la rencontre. Compréhensible mais, de l’extérieur, la joie de gagner aurait, sans doute, pu être un brin plus contenue.