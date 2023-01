Overdrive et Jean-Marc Fortin gagnent encore le Dakar

Vu l’excellente dernière semaine, on s’y attendait mais c’est désormais officiel: la structure villersoise Overdrive pilotée par le Hutois Jean-Marc Fortin a encore gagné le Dakar. Le dénouement est tombé ce matin avec la victoire finale de Nasser Al-Attiyah, pilote d’Overdrive, qui s’est imposé sur la plage de Damman. Il s’agit de la 5e victoire personnelle du Saoudien et de la troisième collective pour Overdrive plus que jamais sur le toit du monde.