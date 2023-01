Huy n’a pas pris le vent dans le bon sens face à Libramont

Une fois Eole et les Hyades installés confortablement, la partie a pu prendre son cours. Armés de leur plus joli parapluie, les spectateurs n’ont pas le temps de dégainer leur protection que Manu De Castris profite d’un ballon contré devant la surface de réparation pour, d’une demi-volée, lancer les échanges et déclarer les intérêts hutois (1-0).

Bien que dominants, les Mosans se font surprendre quelques instants plus tard par Minthe qui remet l’église au milieu de village et qui avertit les locaux qu’ils devront redoubler d’efforts pour voir les Libramontois baisser les bras (1-1). La première période se résume à des échanges stériles dont les seuls acteurs sont les éléments qui se sont mis d’accord pour ennuyer le plus possibles les deux clubs. Des largesses défensives, des contrôles ratés, des passes approximatives et un rythme fluctuant sont à noter et à stipuler au vestiaire.

Tout au long de ces pénibles nonante minutes, la Meuse ne cessait d’augmenter son volume. A contrario, les Hutois ne retrouvaient pas le leur. De facto, ce sont les visiteurs qui s’expriment le plus. Cette seconde période aura permis à Libramont-Chevigny de se manifester avec diverses possibilités à chaque fois repoussées par le gardien de la décennie 2010-2020, Nicolas Pire.

Contre vents et marées, le seul vainqueur du jour est la personne qui a eu l’excellente idée de rester au chaud chez lui, ne ratant ni un grand match, ni de grandes équipes. Ces derniers moments sont certes un passage à vide pour les Jaune et Bleu, devant boire le calice jusqu’à la lie. Ils vont devoir se remobiliser car tout un chacun sait que le Huy de cette année peut en embêter plus d’un.

Arbitres : Germain Vanackere, assité de Sacha Klein et Koffi Vilvevo Ziggar.

Cartes jaunes: Giboux, Minthe, Nzoigba, Lefort T.

Buts : De Castris (1-0, 4e), Minthe (1-1, 13e).

HUY : Pire, David (45e Nzoigba), Loyaerts (85e Czagiel), Eeke, Pollina (57e Mibenge), Kabomba, Papalino, Morana, De Castris, Frantim, Muaremi.

LIBRAMONT : Delmé, Thomas, Giboux, Robinet, Baudot (73e Richard), Roset (71e Mezouari), Lefort R., Minthe, Grandjean, Mosquera (66e Nkolo), Lefort T. (87e Sousa Malheiro).