Futsal - Ligue (D2B) : L’Escale Waremme a encore beaucoup à apprendre

Et si derrière les espaces laissés sont parfois béants, les Waremmiens ne parviennent pas non plus à profiter de leurs opportunités à l’avant. "Nous avons eu plus d’occasions mais on tire partout sauf dans les filets " ironisait le nouvel entraîneur hesbignon.

Frustrant car, entre les deux rectangles, les siens n’ont pas été ridicules face à un adversaire pourtant expérimenté. "Nous avions même su tenir correctement Lambotte qui est le danger numéro 1 chez eux" illustrait Christiaens.

Reste maintenant à espérer que les siens s’adaptent (plus) rapidement et que les défections deviennent moins nombreuses à l’avenir.

ESCALE WAREMME: Pantot, Vreven, Gillard, Christiaens, Delauze, Touri (1), Taoufiq, Denooz (1).