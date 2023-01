Football - D2 ACFF : Waremme loupe une belle victoire sur le fil

Pourtant en première armure, elles furent, en plus, de contenir les assauts visiteurs, confrontées à un maître Éole déchaîné et à une pluie battante. Les Merles, avec l'appui du vent, éprouvaient certaines difficultés à calibrer leurs passes offensives. Detienne tentait un envoi qui filait loin du but de Lemire. Largo, au coup franc, voyait sa frappe filer au-dessus de la transversale. Sur un contre rondement mené, Dichiara décochait un missile que Tonnet détournait au poteau. Bref, vu le temps dantesque, les acteurs n'étaient pas mécontents de regagner les vestiaires à la pause.

À la reprise, les éléments naturels se calmaient. Les Noirs se voulaient plus présents. Dheur couchait Lemire. Dheur, encore lui, trouvait Detienne qui plaçait de peu à côté. Les Rouges perdaient un peu le fil du match dans l'entrejeu. Ghaddari secouait le montant. Lapierre, bien revenu au poteau, sauvait, d'un tacle judicieux, un centre-tir qui prenait le chemin des filets. Sur le contre, Etienne, bien monté au jeu, seul devant Tonnet, ne pouvait conclure. La partie s'intensifiait. Rosmolen servait Khaida sur la gauche. Sa frappe en cloche échouait sur la transversale. Dans l'ultime minute, Laruelle, seul devant Tonnet, tergiversait avant de se voir privé du ballon par l'excellent gardien adverse. Dommage pour les locaux qui avaient la victoire au bout du pied.

Arbitre: Loic Theunis.

Cartes jaunes: Julin, Dichiara, Saint-Mard, Cheriet ; Valcke.

WAREMME: Lemire, Saint-Mard, Lucania (60e Etienne), Bourard (75e Cheriet), Julin (69e Desmedt), Merchie, Laruelle, Dichiara (46e Lannoy), Angiulli, Glorieux, Lapierre.

UNION NAMUR: Tonnet, Vander Cammen, Baudot (66e Kaida), Eloy, Largo, Detienne, Valcke (77e Toussaint), Rosmolen, Ghaddari, Dheur, Olojede.