Football - D2 ACFF : Vraiment une semaine à oublier pour Hamoir, défait lourdement (6-2) à Solières

On se doutait bien que ce match serait compliqué pour les Rats vu la semaine émotionnellement éprouvante qu’ils venaient de vivre mais, pendant soixante minutes, on ne pouvait pas imaginer un tel effondrement en bloc avec, à la clé, quatre buts encaissés en moins de vingt minutes.

La solidarité, la famille, ce sont des valeurs essentielles pour cette équipe qui n’a d’ailleurs donné aucun signe de désunion dans la tourmente vécue sur la pelouse. Comme dans la peine de la perte de leur président, ils sont restés unis durant la correction qu’ils ont reçue en moins d’une demi-heure. La seule chose certaine, c’est qu’ils ont été incapables, moralement sans doute, mais aussi physiquement, de faire face pendant la période faste des Solièrois.

Dans la chronologie de la rencontre, Vancoppenolle ne profitait d’abord pas d’un penalty généreusement accordé par l’homme en jaune pour une faute de main de Biersard. C’est surtout Rausin qui jouait bien le coup en plongeant efficacement du bon côté. Peu après, cependant, bien servi par Hanrez, très remuant tout au long de la partie, Kabeya déflorait la marque (1-0. Mais, quelques minutes plus tard, après un beau travail de Yilmaz sur le flanc, Guilmi égalisait (1-1).

Ceux qui avaient pris la liberté d’un peu traîner à la buvette allaient louper les deux buts suivants: celui de Giulmi qui donnait l’avance aux Rats (1-2) puis, dans la foulée, celui de Lokando qui était monté au jeu à la pause et qui se mettait d’emblée en évidence en égalisant (2-2).

On allait atteindre l’heure de jeu quand Rausin arrêtait fautivement Hanrez qui se présentait seul devant lui. Vancoppenolle osait à nouveau se présenter aux onze mètres et, cette fois, il transformait le coup de réparation d’un envoi en plein milieu de la cage (3-2). Et donc, en quelques minutes, Hamoir allait sombrer. Bacanamwo, de nouveau isolé par Hanrez, donnait d’abord deux buts d’avance à Solières (4-2) puis c’était l’exclusion de Biersard et, quasi coup sur coup, deux nouveaux buts pour les Rouges avec l’apport systématique de l’inévitable Hanrez (5-2 et 6-2). Repus, les Solièrois avaient la bonne idée de se contenter de gérer la fin de rencontre tout à leur aise sans chercher à humilier un adversaire qui n’avait pas la force de réagir.

Arbitre : Michaël Massaki

Cartes jaunes: Otte, Masset, Impagnatiello, Rausin

Carte rouge: Biersard (70e, directe)

Buts : Kabeya (1-0, 20e), Guilmi (30e ; 1-2, 48e), Lokando (2-2, 49e), Vancoppenolle (3-2 sur pen, 60e), Bacanamwo (4-2, 66e), Kabeya (5-2, 73e), Espeel (6-2, 78e)

SOLIERES : Crahay, Verbist, Baumans, Ndeon, Vancoppenolle, Bartholome, Otte (46e Lokando), Espeel, Hanrez (81e Bouarfa), Bacanamwo, Kabeya (81e Elatlassi)

HAMOIR : Rausin, Teise, Biersard, Ceylan, Lahaque, Masset, Impagnatiello (68e Macé), Messaoudi (86e Sablone), Lafalize (75e Tietcheu), Guilmi (80e Evrard), Yilmaz