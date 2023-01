Football - D2 ACFF : Stockay forge un véritable exploit sur la pelouse de La Louvière Centre

Un succès qui remet pas mal de baume au cœur après le court revers de la semaine dernière face au leader warnantois et qui vient récompenser la jeune formation qui a conjugué parfaitement samedi soir solidarité et discipline.

"C’est un immense sentiment de fierté qui nous anime tous ce soir (NDKR: samedi soir), confiait le coach stockali. Dans ce type de rencontres, face à un adversaire pétri de qualités dans tous les secteurs du jeu et qui n’aura aucun mal à se qualifier pour le tour final, il existait deux solutions: soit les attendre, soit les prendre homme contre homme très haut. Nous avons opté pour la seconde solution et le cœur mis par mes jeunes garçons a fait le reste. Après la déception de la courte et imméritée défaite face à Warnant, voilà un succès qui nous indique que nous avons un énorme potentiel."

Arbitre: M. Alexis.

Cartes jaunes: Sternon, Marquis, Bouhlal, Ousmail, Ba, Salem.

But: Rayane (0-1, 6e).

LA LOUVIERE CENTRE: Cremers ; Marquis (64e Baiardo), Salem, Luhaka, Nsungu ; Enegued (61e Jatta), Nguessan (60e Ousmail), Zenadji, Lema (76e Diarra), Ba ; Ouattara.

STOCKAY: Alfieri ; Jurdan, Rayane, Kotchkarov (54e Rodriguez), Ronvaux ; Sternon, Pannier, Niankou, Bouhlal (90e+3 Özer) ; Bernier (90e+3 Maglio), Boumediane.