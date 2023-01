Basket-ball - Régionale 2 : Défait par Natoye, Haneffe a manqué de marqueurs

Avec un marquoir affichant 2-8, Jérémy Prinsen devait déjà prendre un temps-mort pour tenter de remettre le train dans la bonne direction. Le souci, c’est que Haneffe ne jouait pas mal… mais il ratait tout. Clairement, le jeu et la structure étaient là mais la maladresse aussi. Sur deux jeux rapides, Haneffe allait trouver le cercle mais, défensivement, la mentalité n’était pas bonne. Natoye pouvait prendre des tirs de loin dans un fauteuil et, évidemment, cela rentrait. Dès lors, les deux paniers à distance de Tassin ne servaient à rien, Haneffe encaissait sur chaque défense. Avec cinq bombes visiteuses, le marquoir filant à 12-20.

Dans le camp local, seul Tassin avait réglé la mire, Swolfs ayant rapidement dû céder sa place à Collombon pour apporter plus de consistance. Mais les dix points du capitaine ne suffisaient pas d’autant qu’on savait qu’il ne pourrait tenir tout le match. Le début du deuxième quart voyait les visiteurs rater leurs tirs à distance mais les Hesbignons n’en profitaient pas, devant attendre trois minutes avant d’enfin rentrer un tir par Ewbank. Natoye filait donc à +10.

Si Baron y allait de deux paniers et que Dessart rentrait cinq points dès sa montée au jeu, cela restait trop léger d’autant que, derrière, Natoye rentrait sa huitième bombe pour faire 28-43 à la pause. Et le second acte débutait de la même manière avec un tir à trois points visiteurs faisant mouche pour passer à +20. N’arrivant pas à contrôler le rebond, Haneffe n’avait clairement pas les armes pour tenter de faire douter un impressionnant collectif visiteur. Malgré les efforts de Tassin, le capitaine était trop esseulé que pour empêcher l’écart de continuer à grandir.

Le dernier quart allait voir deux réactions dans le camp hesbignon. Le premier positif avec plus de réussite en attaque et huit points de Szabo connectant enfin. La seconde négative avec un énervement inutile au regard du marquoir: deux techniques à Dessart et une à Collombon.

En encaissant quinze paniers à trois points, peu importe la défense proposée, tout en étant si peu prolifique à la maison, Haneffe n’avait aucune chance même si, au niveau de l’application, on a vu un mieux qui pourrait se révéler suffisant contre un adversaire moins huppé… Enfin, on l’espère.

QT : 15-20, 13-23 (28-43), 16-22 (44-65), 21-14.

HANEFFE : Swolfs 6, Tassin 20, Dessart 5, Stassen 0, Ewbank 8, Baron 4, Henrard 6, Kerkhofs 1, Szabo 10, Collombon 5.