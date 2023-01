Basket-ball - Régionale 1 : En leader, Waremme impose son collectif au BC Verviers

En prenant la direction de la petite salle de Verviers, les Wawas se savaient en danger. En plus du regain de forme des locaux, les troupes d’Alban Angelucci s’alignaient surtout sans Moray et avec un Gaudoux blessé au pied puis rapidement en problème de faute. "Ce n’est que collectivement que nous allions pouvoir nous sortir de ce piège ", avait prévenu un coach obligé de faire appel à tout son noyau face à des visiteurs accrocheurs et en réussite d’entrée.